https://news.day.az/world/1755846.html

Фидан встретился с Путиным - ВИДЕО

Президент России Владимир Путин принял в Москве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие дипломатические источники. Согласно информации, во встрече также принимает участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сообщается, что встреча началась в 20:30 по бакинскому времени.