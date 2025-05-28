Сменился глава МВД Грузии
В правительстве Грузии произошли изменения, в соответствии с которыми назначен новый министр внутренних дел страны.
Day.Az сообщает, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе назначил на эту должность Гелу Геладзе.
Согласно информации, премьер-министр заявил сегодня на брифинге, что Гела Геладзе ранее занимал должность заместителя начальника Службы государственной безопасности. Он сменит Вахтанга Гомелаури, который ушел в отставку с этой должности.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури ушел в отставку со своего поста 28 мая. Об этом на брифинге сообщил сам В. Гомелаури.
Информации о причинах отставки пока нет.
Ранее мы сообщали, что в Грузии арестовали экс-министра обороны.
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