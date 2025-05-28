Сменился глава МВД Грузии

В правительстве Грузии произошли изменения, в соответствии с которыми назначен новый министр внутренних дел страны.

Day.Az сообщает, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе назначил на эту должность Гелу Геладзе.

Согласно информации, премьер-министр заявил сегодня на брифинге, что Гела Геладзе ранее занимал должность заместителя начальника Службы государственной безопасности. Он сменит Вахтанга Гомелаури, который ушел в отставку с этой должности.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури ушел в отставку со своего поста 28 мая. Об этом на брифинге сообщил сам В. Гомелаури.

Информации о причинах отставки пока нет.

Ранее мы сообщали, что в Грузии арестовали экс-министра обороны.