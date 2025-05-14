В Грузии арестовали экс-министра обороны

Тбилисский городской суд сменил залог на арест в качестве меры пресечения бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили за отказ являться на заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений времен правления экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в апреле суд обязал Окруашвили выплатить залог в размере 20 тыс. лари (более $7,3 тыс.). Прокуратура обратилась с новым ходатайством об аресте Окруашвили. После того как суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, Окруашвили был задержан.

Как сообщил журналистам представитель прокуратуры, причиной ходатайства о задержании Окруашвили стало то, что бывший чиновник отказался выплачивать залог и открыто заявлял о том, что не выполнит возложенных на него обязательств.

В парламенте Грузии в феврале начала работу временная комиссия по расследованию преступлений периода правления Саакашвили с 2003 по 2012 год. На заседаниях члены комиссии заслушивают свидетелей событий тех лет - политиков, военных и рядовых граждан. Среди главных тем, которые расследует комиссия, - война августа 2008 года, случаи давления на бизнесменов, жестокое обращение с заключенными. По итогам своей работы комиссия представит заключение, которое будет передано в прокуратуру. На этом основании власти планируют обратиться с иском в Конституционный суд и запретить деятельность в стране основанной Саакашвили партии "Единое национальное движение" и связанных с ней объединений.

Невыполнение требований парламентской комиссии, по закону, наказывается штрафом или лишением свободы сроком до одного года. Помимо Окруашвили, ранее суд также обязал выплатить залоги в несколько десятков тысяч лари различных оппозиционных лидеров, отказавшихся явиться на заседание парламентской комиссии.