В Саудовской Аравии прошла выставка машин только для женщин - ВИДЕО

В Саудовской Аравии состоялась выставка автомобилей с расчетом на женскую аудиторию. В этой стране женщинам только в прошлом году официально разрешили садиться за руль, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

И вот теперь производители автомобилей предложили машины именно для них. Модели - разные. Впрочем, преимущественно черного и белого цветов. Ведь в мусульманской стране яркие краски считаются дурным тоном. Организаторы говорят - на этом не остановятся. Ведь ожидается, в текущем году женщинам позволят садиться и на мотоциклы. Молодежь особенно с нетерпением ждет этого нововведения. Впрочем, радуются уже и тому, что есть.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

