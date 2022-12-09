Внедорожник Jetour T-1 появится на китайском рынке

В Китае стали известны цены на внедорожник Jetour Т-1. Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание "Китайские автомобили".

По данным СМИ, автомобиль на местном рынке будет доступен в пяти комплектациях. Стоимость Jetour Т-1 варьируется от 149,8 тыс. до 206,8 тыс. юаней. Ожидается, что официальный релиз состоится в апреле 2023 года.

Первые снимки Jetour Т-1 появились в Сети в начале декабря. Тогда шпионы сразу назвали внедорожник прямым конкурентом автомобилей марки Tank. Дочерняя компания Chery готовит к выпуску сразу пять версий внедорожника. Таким образом, автомобиль будет доступен с пяти- и семиместным салоном, а гамма силовых агрегатов, помимо двух бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л, пополнится гибридной установкой. Кроме того, автомобиль может получить новую трансмиссию. В паре с 2-литровым двигателем будет работать новый, 8-диапазонный гидротрансформатор компании Chery.

На первых фотографиях салона Т-1 видно, что интерьер до сих пор находится в разработке. Компания все еще использует элементы, позаимствованные у автомобилей марки Chery. На данный момент известно, что в финальной версии Т-1 получит П-образный селектор передач, напоминающий авиационную рукоятку, а также мультимедийную систему с большим монитором.