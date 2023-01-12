Кроссовер Changan Uni-K с гибридной установкой начали продавать в Китае

Китайские дилеры получили первую партию автомобилей Changan Uni-K, сообщает Day.Az со ссылкой на интернет-портал Car News China. Цена на автомобиль варьируется от 146 тыс. до 192 тыс. юаней в зависимости от модификации.

Напомним, что бензиновая версия кроссовера Uni-K получила 2-литровый двигатель мощностью 233 л.с. и 380 Н·м крутящего момента, который работает совместно с восьмиступенчатой АККП.

Гибридная версия автомобиля Uni-K iDD стала первой моделью, которая была построена на новой системе Blue Whale iDD. Это своего рода ответ Changan на платформу DM-i hybrid, созданную китайским производителем BYD. Система Changan направлена на экономию энергии и низкое потребление топлива.

В движение автомобиль приводит силовая установка, состоящая из четырехцилиндрового мотора мощностью 170 л.с. и 260 Н·м крутящего момента, который работает совместно с 116-сильным электродвигателем на 330 Н·м крутящего момента. Запас хода на электротяге по циклу NEDC составляет 130 км, а полный запас хода - 1100 км.

Цена на гибридную версию кроссовера начинается от 177 тыс. юаней и может доходить до 192 тыс. юаней.