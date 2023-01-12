Талибы представили прототип первого в истории Афганистана суперкара

Афганские специалисты компании ENTOP выпустили прототип первого в истории страны суперкара Mada 9. Об этом сообщает телеканал ToloNews. На создание автомобиля инженерам потребовалось пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 2021 года власть в Афганистане контролирует движение "Талибан". Представитель талибов Забиулла Муджахид опубликовал на своей странице соцсетях фото автомобиля и заявил, что Mada 9 является гордостью для его страны и поблагодарил всех, кто над ним работал. В свою очередь глава ENTOP Мохаммад Риза Ахмади отметил, что суперкар должен повысить имидж Афганистана на международной арене.

Технические характеристики Mada 9 пока неизвестны. По некоторым данным, в суперкаре установлен доработанный силовой агрегат от автомобиля Toyota Corolla, который адаптирован под серьезные нагрузки. В перспективе планируется оснастить автомобиль электромотором.

Кузов суперкара изготовлен из композитных материалов. Не исключено, что Mada 9 получит подвеску с изменяемым клиренсом для езды по пересеченной местности.

В ближайшее время Mada 9 пройдет тестовые испытания. Автомобиль будет предлагаться на местном рынке, но не исключено, что часть машин отправят на экспорт.