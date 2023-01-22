Volvo готовит электрический минивэн

Volvo раскрыла планы на ближайшие несколько лет, которые главным образом затрагивают китайский рынок, передает Day.Az со ссылкой на Motor. В рамках презентации шведы анонсировали выход в сегмент MPV, в котором Volvo намерена присутствовать с электрическим минивэном. Его премьера состоится в конце 2023 года, а в продажу модель поступит в 2024-м. В компании не уточнили, планируется ли поставлять электровэн в другие страны или он будет эксклюзивом для Китая.

CarNewsChina сообщает, что новинку построят на базе существующей модели Zeekr 009 - электрического минивэна суббренда Geely с экстравагантным дизайном. В его основе лежит архитектура SEA, а в движение приводит двухмоторная установка на 544 лошадиные силы. Заявленный запас хода Zeekr 009 составляет 822 километра, а цены в КНР стартуют с отметки 499 тысяч юаней.

Будущий электровэн Volvo получит ту же платформу и полноприводную установку с двумя электромоторами, но у него будет уникальный дизайн в фирменной стилистике шведской марки. Концептуального предвестника минивэна покажут в третьем квартале нынешнего года, а готовый к серийному производству вариант - в четвертом квартале.

Также в разработке у Volvo находится компактный электрический кроссовер EX30, который на прошлой неделе был замечен во время дорожных испытаний. Он будет выступать в одном классе с соплатформенными Smart #1 и Zeekr 003, а премьера состоится до конца нынешнего года.