Tesla инвестирует в расширение "гигафабрики" в Неваде
Tesla планирует потратить $3,6 млрд на расширение "гигафабрики" в штате Невада, где производятся аккумуляторы для электромобилей и другие компоненты, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
План расширения предполагает строительство двух новых предприятий, одно из которых займется выпуском батарей, а второе - массовым производством электрического грузовика Semi, сообщает Market Watch.
Как ожидается, это позволит создать дополнительно 3 тыс. рабочих мест.
Мощности нового завода по выпуску аккумуляторов позволят ежегодно выпускать батареи для 2 млн автомобилей, отмечают в Tesla.
Согласно опубликованным в начале января данным, компания увеличила поставки электромобилей в минувшем году на 40%, до 1,31 млн единиц. Эксперты ожидают, что в 2023 году они повысятся до 1,92 млн
Tesla опубликует финансовую отчетность за четвертый квартал и весь прошедший год 25 января.
Акции компании теряют в цене 1,8% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 54%.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре