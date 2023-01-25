Audi расширит RS-линейку кроссоверами и электромобилями

Управляющий директор Audi Sport Себастьян Грэмс в интервью Autocar подтвердил, что компания к 2030 году электрифицирует всю свою модельную линейку. Автомобили будут иметь либо бензо-электрическую силовую установку, либо полностью станут электромобилями. Переход к новому поколению RS-моделей будет сопровождаться отказом от бензиновых турбомоторов в пользу подключаемых гибридов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

При этом заявлено, что по мощности такие машины не уступят своим предшественникам, а в движении, за счёт возможности использовать весь потенциал электромоторов, окажутся даже интереснее. В гамме Audi Sport будет больше кроссоверов и электромобилей, причём в самых разных классах, однако при этом подразделение не намерено размывать ценность бренда - далеко не все модели Audi получат RS-версию.

Что касается преемников чистокровных спорткаров Audi R8 и Audi TT, которые доживают свой срок на конвейере, то решение о новых поколениях моделей ещё не принято. Как не принято и решение о том, какими силовыми установками, гибридными или электрическими, в случае запуска спорткаров в производство они будут оснащены.