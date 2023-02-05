Mercedes-Benz обновил кроссоверы GLE и GLE Coupe

Mercedes-Benz представил рестайлинговые версии семейства кроссоверов GLE. Автомобили получили новую версию фирменной медиасистемы MBUX, а также подзаряжаемые гибридные версии и новые дизели со стартер-генераторами с отдельной бортовой системой напряжения 48 вольт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изменения во внешности кроссоверов оказались точечными: в частности, слегка скорректирован дизайн радиаторной решетки, а фары получили новые оптические элементы при сохранении прежней формы. На рулевом колесе появились сенсорные кнопки для управления медиасистемой.

Производитель особо подчеркивает, что все силовые установки автомобилей электрифицированы: на некоторых из них применяется технология "мягкого" гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором, способным запасать энергию при торможении и помогать ДВС.

Также в гамме есть и подзаряжаемые гибриды. Наибольшую прибавку в мощности (на 40 л.с.) получила модификация GLE 400 e 4Matic. У этой версии суммарная мощность силовой установки из бензинового турбомотора 2.0 и 136-сильного электромотора составляет 380 л.с.