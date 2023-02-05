Ford снизил цены на Mustang Mach-E

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E подешевел на $5,9 тыс. спустя несколько недель после того, как Tesla объявила о снижении цен на свою продукцию на 20% по всему миру, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одновременно американский автопроизводитель сообщил о значительном расширении производства этой модели. В зависимости от комплектации, стоимость Mustang Mach-E упала максимум на 8%. При этом доплата за аккумулятор с увеличенным запасом хода уменьшилась на 19%. В 2022 году американский автоконцерн выпустил почти 39,5 тыс. электрических Mustang, годом ранее он произвел 27,1 тыс. этих автомобилей.