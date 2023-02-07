Автобренд Tank представит рамный внедорожник 700

Рамный внедорожник Tank 700 дебютирует в Китае в апреле 2023 года.

Об этом сообщает CarsNewsChina. По данным издания, серийная машина практически не отличается от концепта, представленного двумя годами ранее, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Tank 700 построен на платформе модели с индексом 500. Машина получила решетку радиатора с горизонтальными ламелями, пластиковые накладки на кузов. Опционально автомобиль можно будет оснастить лебедкой и 22-дюймовыми колесными дисками.

В Китае модель Tank 700 предложат с трехлитровым бензиновым мотором, который работает вместе с 48-вольтовым стартером-генератором и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мощность двигателя составляет 360 л.с. Стоимость автомобиля пока не сообщается.