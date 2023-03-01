https://news.day.az/autonews/1542565.html Tesla построит завод в Мексике - ВИДЕО
Tesla построит завод в Мексике - ВИДЕО
Tesla построит новый завод электромобилей в Мексике. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
Властям Мексики и главе компании Илону Маску удалось достигнуть соглашения, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Американская компания вложит свыше $5 млрд в создание предприятия. Завод планирует выпускать порядка 1 млн электрокаров в год.
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