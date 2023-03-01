Tesla построит завод в Мексике

Tesla построит новый завод электромобилей в Мексике. Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Властям Мексики и главе компании Илону Маску удалось достигнуть соглашения, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Американская компания вложит свыше $5 млрд в создание предприятия. Завод планирует выпускать порядка 1 млн электрокаров в год.