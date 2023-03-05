Hyundai обновила семиместную Creta

Компания Hyundai обновила семиместный кроссовер Creta. В Индии кроссовер продается как самостоятельная модель Alcazar и отныне оснащается "турбочетвёркой" 1.5. Помимо агрегата, который пришел на смену "атмосфернику" 2.0, машине поменяли решетку радиатора и расширили список базового оснащения. Теперь он включает шесть подушек безопасности и систему старт-стоп. Также Alcazar идет с панорамной крышей, цифровой "приборкой", аудиосистемой Bose и переключателем режимов движения, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Как и прежде, Hyundai Alcazar предлагает салон на 6-7 мест и широкие возможности трансформации. Но если раньше в гамме двигателей кроссовера были только "атмосферник" 2.0 Nu (159 сил и 192 Нм) и дизель 1.5 U2 CRDi (116 сил и 250 Нм), то теперь на смену бензиновому агрегату пришла "четверка" 1.5 Turbo GDi. Она выдает 160 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента и может сочетаться с шестиступенчатой "механикой" либо "роботом" 7DCT.

Двигатель работает в том числе на смеси E20 (20% этанола и 80% бензина) и расходует 5,6-5,7 литра на 100 километров. Вредные выбросы соответствуют жестким стандартам RDE (Real Driving Emissions), причем по той же процедуре сертифицирован и дизель 1.5 CRDi. В дополнение к новому мотору Alcazar получил измененную решетку радиатора, шесть подушек безопасности "в базе" (водителя, переднего пассажира, боковые и шторки), а также систему старт-стоп во всех исполнениях.

Вообще, оснащение кроссовера по меркам сегмента выдающееся. Здесь есть, к примеру, цифровая "приборка" диагональю 10,25 дюйма, аудиосистема Bose c 8 динамиками, очиститель воздуха с индикацией, раскладные столики и подножки. Также Alcazar можно оборудовать панорамной крышей с голосовой активацией шторки, фоновой подсветкой с 64 цветами на выбор, селектором режимов движения и контроля тяги.