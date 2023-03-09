В Китае показали обновленный Chery Tiggo 2 Pro

В Китае раскрыли внешность обновленного кроссовера Chery Tiggo 2 Pro. Фотографии новинки и технические характеристики выложило Министерство промышленности КНР на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Спереди у новинки появилась иная решетка радиатора и другие фары. Сзади машина обзавелась новыми фонарями, которые тянутся по всей длине пятой двери. В остальном обновленный Tiggo 2 Pro соответствует дорестайлинговой версии. Габариты: 4200 мм в длину, 1760 мм в ширину и 1570 мм в высоту. Колесная база - 2555 мм.



Техническая часть не изменилась. Автомобиль по-прежнему базируется на старой платформе Chery A13. В качестве силовой установки выступает атмосферный 1,5-литровый мотор SQRE4G15C мощностью 116 л.с. Максимальная скорость - 155 км/ч. Снаряженная масса варьируется от 1240 до 1287 кг.