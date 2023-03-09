Haval представил обновленный внедорожник H5

Обновленный Haval H5 возвращается на рынок Китая. Об этом 9 марта сообщается на портале "Китайские автомобили", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Силуэт H5 напоминает Tank 500. Габариты нового авто - 5190 х 1905 х 1835 мм при колесной базе 3140 мм. Новый H5 оказался на 540 мм длиннее, 105 мм шире и 80 мм выше предыдущей генерации, а колесная база выросла на 440 мм.

Базовая масса нового H5 составила 2020-2120 кг, а максимальная - 2630-2730 кг. Предполагается, что разница в 100 кг объясняется типом привода.

Новый Haval H5 оснащается 2-литровым мотором GW4C20B от Great Wall. Это бензиновый двигатель, встречающийся на пикапах Poer и King Kong Poer, однако на H5 его мощность была увеличена со 190 до 224 л.с.

Кроме того, на обновленном H5 доступны пороги, камеры переднего и заднего вида, защита переднего и заднего бамперов и люк на крыше.

Журналисты портала не исключают, что H5 выйдет не только китайский, но и на российский рынок.