Chery показал флагманский электрокроссовер

Китайская компания Chery представила электрический кроссовер eQ7. Фотографии новинки и технические характеристики выложило Министерство промышленности КНР на своем официальном сайте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, спереди новинка выполнена в стилистике вседорожника Jetour Dasheng (марка Jetour принадлежит Chery). Задняя часть автомобиля напоминает Chery eQ5, который выпускается с 2020 года. Габариты Chery eQ7: 4675 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1660 мм в высоту. Колесная база - 2830 мм.

Силовая установка будет состоять из одного электромотора на передней оси. Его мощность составляет 211 л.с. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Снаряженная масса - 1850 кг. Информация по емкости батареи пока не раскрывается. У младшего eQ5 электродвигатель выдает 204 л.с.