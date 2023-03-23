Tesla превратили в гигантскую колесницу

Американский блогер WhistlinDiesel превратил электрокар Tesla в гигантскую колесницу, заменив обычные колеса на гигантские спицы, напоминающие велосипедные. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, ролик опубликован на YouTube.

По словам блогера, он создал такую конструкцию для того, чтобы проверить, способен ли электрокар ездить вверх ногами. "Технически это возможно, если мы сделаем большие колеса. Но было необходимо подобрать такие, которые выдержат вес авто", - пояснил он.

В результате мастера одного из автосервисов помогли WhistlinDiesel подобрать подходящие колеса и установили их вместо оригинальных. В процессе установки Tesla подвесили с помощью тросов.

Блогер указал на то, что из-за огромных колес стало легче заменить аккумулятор электрокара при необходимости. "Ощущается так, будто машина в воздухе, а не на дороге. И делать повороты куда легче, эти спицы очень отзывчивые на движение руля", - добавил американец.

Затем машину перевернули вверх ногами и WhistlinDiesel проехал за рулем Tesla несколько километров. Он убедился, что авто продолжает работать и в перевернутом виде.

В конце видео автомобиль без водителя скатился на большой скорости с холма и разбился из-за того, что правая ступица не выдержала веса электрокара во время маневра.