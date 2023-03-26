Преемник кроссовера Opel Grandland появится в 2024 году

В роли замены выступит полностью электрический SUV, в основу которого ляжет принадлежащая Stellantis модульная платформа STLA Medium.

Как передает Day.Az со ссылкой на Kolesa.ru, история кроссовера Opel Grandland стартовала ещё в 2017 году: тогда у модели ещё была прибавка в виде литеры "X" к названию. Летом 2021-го модель пережила рестайлинг и в ходе обновления изменила внешность, получила другую платформу (EMP2) и одновременно потеряла тот самый "икс". Осенью прошлого года была представлена "подогретая" версия гибридного паркетника - Grandland GSe - со своими особенностями оформления, перенастроенной подвеской, но стандартной техникой.

Напомним, бренд Opel, так же как и его британский "близнец" Vauxhall, принадлежат Stellantis. Сегодня в автогиганте рассказали о том, что преемник Opel Grandland появится уже во второй половине 2024 года, его роль исполнит полностью электрический кроссовер. Его название производитель пока не рассекретил, не исключено, что по аналогии с другими недавними моделями он получит имя Grandland Electric.

Известно, что новинка будет базироваться на модульной платформе STLA Medium; первенцем на этой "тележке" станет "зелёный" кроссовер Peugeot e-3008, который должен дебютировать позже в текущем году (ранее мы публиковали рендер будущего SUV). В Opel пока держат в тайне данные о технике преемника Grandland, однако не исключено, что её он тоже разделит с французским "родственником".

Опять же, точных данных о "начинке" электрического "3008-го" пока нет. Ожидается, что у модели будут версии как с одним электродвигателем, расположенным на передней оси, так и варианты с двухмоторной силовой установкой. По предварительным данным, отдача будет варьироваться от 180 до 300 л.с. Известно, что у моделей на этой платформе максимальный запас хода на одной зарядке будет достигать 700 км.

В Stellantis рассказали, что производство новинки Opel будет налажено там же, где сейчас выпускается нынешний Grandland - на заводе в Айзенахе (Тюрингия, Германия). Автогигант рассказал об инвестициях в размере 130 млн евро: средства пойдут на модернизацию этой площадки и подготовки её к выпуску нового полностью "зелёного" паркетника.