Сенсорные кнопки в автомобилях назвали опасными

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai заявил, что не будет отказываться от физических кнопок в своих автомобилях. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты сослались на выступление руководителя отдела дизайна Hyundai Санг Юп Ли во время анонса нового автомобиля Kona. Представитель компании заявил, что фирма преднамеренно не отказывается от физических кнопок в своих машинах.

"Последние несколько лет мы довольно активно применяли физические кнопки", - отметил Санг Юп Ли. Топ-менеджер южнокорейского гиганта назвал использование сенсорных кнопок в салоне автомобиля опасной практикой, заметив, что водителям приходится отвлекаться на них во время движения.

Специалист отметил, что управление важными функциями в автомобилях должно быть связано с физическими кнопками, "чтобы водитель чувствовал обратную связь". Санг Юп Ли заявил, что в том числе поэтому система управления климатом, аудиосистема и другие важные узлы имеют физические кнопки. В Hyundai подчеркнули, что откажутся от физических интерфейсов только тогда, когда создадут транспортное средство с четвертым уровнем автономности.