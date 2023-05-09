Фотографы-шпионы поймали прототип электрического универсала Volkswagen ID. 7

Прототип электрического универсала Volkswagen ID. 7 напоминает автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Фальшивая решетка радиатора и воздухозаборники бампера, а также очертания выхлопных труб сзади пытаются сбить людей с толка. Однако Carscoops утверждает, что что модель основана на стандартном Volkswagen ID. 7, хотя и с кузовом пятидверного универсала, передает Day.Az.

Как и в случае с седаном ID. 7, серийная версия универсала будет немного изменена по сравнению с концептом, сохранив при этом некоторые основные черты. Стандартный Volkswagen ID. 7 уже является лифтбэком, а измененная линия крыши и более высокая задняя часть, очевидно, приведут к увеличению грузового пространства. На заднем ряду должно быть больше места для пассажиров.

Универсал будет основан на модернизированной архитектуре MEB, разделяя варианты трансмиссии и аккумулятора со своим братом. Volkswagen ID. 7 доступен с аккумуляторной батареей на 77 кВт•ч и 88 кВт•ч, предлагая запас хода до 615 и 700 км соответственно. Ожидается, что заднеприводная версия будет 282-сильной, также будет двухмоторный полноприводный вариант.

Предстоящая модель станет первым универсалом в линейке ID, поэтому пока точно неизвестно, какое название она получит.