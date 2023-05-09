Продажи легковых машин выросли, а кроссоверов и внедорожников - упали

На северо-американском рынке, где давно доминируют кроссоверы, внедорожники и пикапы, впервые за много лет зафиксировано падение продаж в данном классе (SUV). При этом продажи обычных легковых автомобилей выросли, в чём некоторые аналитики автомобильной отрасли увидели новый тренд. Якобы эпоха кроссоверов достигла своего пика и теперь ее ждет длительный закат, передает Day.Az со ссылкой на proАвтобизнес.

В США кроссоверы заняли 60% рынка США. Теперь же считается, что выше этого предела сегмент уже не поднимется.

Причиной роста популярности легковых автомобилей в США называют ценовой фактор. Выбрав легковую машину вместо кроссовера, покупатель может заметно сэкономить, либо получить автомобиль с более богатым оснащением за те же деньги. Так как экономика замедлилась, то покупатели начали присматриваются к более доступным вариантам при выборе новых машин. То же самое действует при повышении цен на бензин, расход которого у легковых машин меньше.