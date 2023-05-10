Haval Big Dog Hi4 рассекретили до анонса

Haval Big Dog Hi4 второго поколения был рассекречен на сайте Министерства промышленности и информатизации КНР. Автомобиль позиционируется как легкий кроссовер, предназначенный для города, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

Haval Big Dog Hi4 второго поколения будет оснащаться подключаемой гибридной системой Great Wall Motors (GWM) Hi4, которая была создана, чтобы противостоять гибридной системе BYD DM. GWM утверждает, что гибридная система Hi4 фокусируется на полном приводе. H означает Hybrid, I - Intelligence, а 4 - полный привод (4WD).

Покупателям будет доступна силовая установка мощностью до 462 л.с., аккумулятор ёмкостью 19,09 кВт•ч обеспечит запас хода на чистом электротяге 81 км. Расход топлива составит 5,98 л/100 км.

В решетке радиатора используются хромированные элементы , а логотип бренда HAVAL расположен на голубом фоне, чтобы еще больше подчеркнуть, что это PHEV. Габариты автомобиля остались прежними: 4705 х 1908 х 1780 мм при колесной базе 2810 мм.

Ожидается, что он будет запущен в третьем квартале этого года.