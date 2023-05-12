Продажи местных электромобилей в Китае растут столь внушительными темпами, что такие бренды, как Volkswagen, General Motors, Honda, Toyota, BMW и Mercedes-Benz могут сильно пострадать от спада продаж и потери доли рынка, передает Day.Az со ссылкой на scmp.com.

Согласно свежему отчёту Greenpeace, на который ссылается ресурс SCMP, европейские, японские и американские автомобильные гиганты, которые некогда доминировали на китайском автомобильном рынке, понесут значительные потери доли рынка из-за более медленного перехода на электромобили, поскольку китайские компании быстро захватят больший кусок пирога.

К 2030 году доля Volkswagen в Китае, согласно прогнозу, упадёт на 3-7 процентных пунктов, и это при том, что, во-первых, Volkswagen является лидером рынка Поднебесной, а во-вторых, активнее многих других старых брендов переходи на электромобили. По итогам прошлого года VW в Китае занимала 13,5% рынка, то есть к концу десятилетия доля компании может опуститься до 6-10%.

Согласно тому же прогнозу, General Motors, вероятно, потеряет от 3 до 6 процентных пунктов, Honda - от 2 до 4 процентных пунктов, Toyota - от 1 до 3 процентных пунктов, а BMW и Mercedes-Benz - от 0,5 до 1,5 процентных пункта.

Чтобы понимать темпы перехода рынка Китая к электромобилям, достаточно сказать, что по итогам 2022 года доля таких машин составляла лишь 8%, а по итогам первого квартала 2023 года она выросла до 31%. И при этом китайские бренды контролируют почти 80% этого рынка. Как сказано в отчёте, эра бензиновых и дизельных автомобилей подходит к концу.