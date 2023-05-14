Mercedes-Benz добавил «заряженный» S-Class в программу персонализации

Mercedes-Benz добавил AMG-версии седана S-Class нового поколения в программу Manufaktur. В 2019 году Mercedes-Benz запустил фирменную программу персонализации G manufaktur для культового внедорожника G-Class, а в 2021 году проект Manufaktur стал доступен для владельцев моделей CLS, Mercedes-AMG GT, длиннобазного S-Class и флагманского Mercedes-Maybach S-Class. С 2023 года сделать свои автомобили ещё более эксклюзивными могут и владельцы "заряженных" Mercedes-AMG S-Class нового поколения. Технических изменений программа Manufaktur не подразумевает, поэтому гибридная силовая установка остаётся неизменной, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В каталоге программы предложены эксклюзивные цвета Vintage Blue Uni, Silicon Grey Uni, Graphite Metallic, Mystic Blue Metallic, Olive Metallic и Rubellite Red Metallic, а также два матовых варианта окраски кузова - Night Black Magno и Kalahari Gold Magno. Салон предлагают оформить кожей наппа из каталога Manufaktur Exclusive со сложной ромбовидной прострочкой и тиснёной на подголовниках передних кресел эмблемой AMG.

Дорогая кожа используется также для отделки подлокотников и центральных панелей дверей, центральной консоли, включая центральные подлокотники, и нижней части приборной панели. Руль и коврики с высоким ворсом и вышитым логотипом AMG обшиты той же кожей наппа, что и салон автомобиля.

В каталог аксессуаров также входят накладки на пороги с подсвечивающимся логотипом AMG, хромированный шильдик Manufaktur на центральной консоли и вышитая эмблема на задней полке. По желанию можно выбрать пакет Emblem Package, который подразумевает вышитые на ковриках логотипы AMG платинового или золотого оттенка и фоновую подсветку дверей с анимированной проекцией логотипа AMG.