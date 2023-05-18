Volkswagen хочет использовать ПО Huawei в автомобилях в Китае

Автопроизводитель Volkswagen рассматривает возможность использования программного обеспечения (ПО) концерна Huawei на машинах в Китае с целью увеличить долю на крупнейшем в мире рынке электромобилей. Об этом в среду сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, немецкий автоконцерн провел соответствующие переговоры не только с Huawei, но и с другими фирмами КНР с учетом того, что китайские покупатели "отдают предпочтение отечественным производителям".

Тема с ПО стала ключевой для Volkswagen из-за проблем с собственным подразделением по разработке ПО Cariad. Задержки с внедрением новых технологий привели к срыву сроков запуска новых электромобилей Audi Q6 e-tron и Porsche Macan. По словам главного финансового директора концерна Арно Антлица, новая операционная платформа для премиальных брендов Audi и Porsche будет внедрена в следующем году, а запуск системы автономного вождения отложен до 2027 или 2028 года.