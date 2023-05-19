Представлена новая Toyota Tacoma

Toyota в течение нескольких месяцев при помощи тизеров подогревала интерес потенциальных покупателей к своему пикапу Tacoma нового поколения, и вот сегодня наконец-то автомобиль представлен официально, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.com.

Можно сказать, что Tacoma нового поколения - это Tundra на минималках: дизайн (как эстерьера, так и интерьера) выполнен с оглядкой на старшую модель, а сам пикап, естественно, компактнее (в иерархии Toyota Tundra - это полноразмерный пикап, а Tacoma - среднеразмерный).

Новому автомобилю - новые силовые установки. Можно сказать даже совершенно новые: старые и хорошо известные бензиновые моторы 2,7 и 3,5 отправлены в отставку. При этом по мощности Tacoma не потеряла, а по расходу даже выиграла (особенно если брать в расчет версии с МКПП).

Базовым для новой Tacoma является четырехцилиндровый турбомотор мощностью 2,4 л с турбонаддувом - он выдает 231 л.с. и сочетается теперь с 8-ступенчатым "автоматом" вместо 6-ступенчатого ранее. В версиях подороже устанавливается этот же мотор, но более мощный (очевидно, с другой турбиной): в сочетании с 6-ступенчатой МКПП он развивает 270 л.с., с "автоматом" - 282 л.с.

На вершине гаммы Tacoma с гибридной силовой установкой i-Pro Max, в составе которой - 2,4-литровый мотор и электродвигатель, интегрированный в АКПП (типичная схема для гибридов Toyota). Суммарная мощность - 331 л.с.

В базе Tacoma - заднеприводная. Средние версии имеют подключаемый полный привод с двухступенчатой раздаточной коробкой и дифференциалом повышенного трения. В топовых версиях - постоянный полный привод с блокировкой межосевой муфты.

Новая Tacoma построена на платформе TNGA-F, на которой базируется хорошо известный в России Toyota Land Cruiser 300. Но для пикапа раму сделали жестче. Интересно, что в дорогих версиях вместо рессор будет многорычажная подвеска, а в топовых версиях - еще и с регулируемыми амортизаторами. Вариантов кабины два: полуторная и сдвоенная, вариантов длины грузовой платформы тоже два: 1,52 и 1,82 м.

Топовая версия TRD Pro получит расширенные колёсные арки и фирменную светодиодную фару в радиаторной решетке, 18-дюймовые диски с 33-дюймовыми шинами, спортивные амортизаторы Fox Quick Switch, усиленные рычаги и возможность отключения стабилизатора поперечной устойчивости.

В оснащении большое количество опций, но уже в базовую версию входит комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0 и два экрана: 7-дюймовый перед водителем и 8-дюймовый в составе медиасистемы. В топовых версиях - экраны с диагональю 12,3 и 14 дюймов соответственно.

Цены пока не объявлены. Ожидается, что следующей новинкой Toyota станет седан Camry нового поколения - премьера может состояться в ноябре.