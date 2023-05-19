Volkswagen готовит новшество для своих автомобилей

Компания Volkswagen ведёт переговоры с Huawei относительно того, чтобы внедрить операционную систему HarmonyOS в свои автомобили. Само собой, это касается только автомобилей немецкого бренда, которые продаются в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Компанией Huawei немецкий гигант не ограничивается. Volkswagen в целом ищет долгосрочного китайского партнёра в этом направлении, но Huawei, похоже, находится первой в списке претендентов. К тому же её HarmonyOS уже сейчас весьма популярна и, что важно, универсальна.

Что интересно, если автомобили Volkswagen в Китае перейдут на HarmonyOS, то в итоге они могут появиться в России по программе параллельного импорта.