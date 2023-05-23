Это Volkswagen Touareg 2024

Прототипы обновленного Touareg давно тестируются, а теперь Volkswagen объявила, что Volkswagen Touareg 2024 будет представлен уже завтра, 24 мая 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, световая полоса во всю ширину, которая соединяет новые фары, будет дополнительно улучшена в старшей версии.

Она будет оснащена в общей сложности 38 400 микросветодиодами. На задней двери расположится логотип с подсветкой. Также нас ждут новые задние фонари, бамперы, решетка радиатора и, вероятно, диски.

В салоне Volkswagen Touareg 2024 года будет установлена информационно-развлекательная система с 15-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающая беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto, улучшенное голосовое управление, навигацию с точностью до полосы движения, картографические данные в высоком разрешении и другие функции. Volkswagen прислушался к своим клиентам, поэтому подлокотники и панели центральной консоли станут мягче.

Шасси претерпело некоторые улучшения: немецкая компания упомянула новую ходовую часть со стальными пружинами, к которой добавилась дополнительная пневматическая подвеска. Также автомобиль получит датчик нагрузки, способный обнаруживать установленные багажники на крыше, работая вместе с электроникой шасси для повышения устойчивости. Детали трансмиссии хранятся в секрете, но производитель автомобилей уже подтвердил, что Touareg R eHybrid останется в линейке.