«Леопард» потягается с Mercedes G-Class

Компания BYD раскрыла название недавно запущенного F-бренда, который в Китае будет называться Fangchengbao. На английский это переводится как Equation Leopard, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Первый гибридный внедорожник бренда имеет длину 5 метров, суммарную мощность 680 л.с. и запас хода 1200 км по циклу CLTC. Его цена составит от 57 000 до 86 620 долларов. Также ожидается, что BYD выпустит пикап в качестве второго автомобиля марки Fangchengbao.

Процесс сборки автомобилей марки Fangchengbao будет происходить на новом заводе BYD в Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Его производство было запущено в апреле этого года, начиная с внедорожника BYD Song Plus.

Полноценная презентация внедорожника, который будет позиционироваться в качестве конкурента Mercedes G-Class, ожидается в ближайшее время.