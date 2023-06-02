Chery представила серийный кроссовер iCar 03

Компания Chery представила серийную версию кроссовера iCar 03, концепт которого показали только в апреле этого года, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

Цифра в названии означает класс, тройка в данном случае указывает на принадлежность к C-сегменту. Габариты iCar 03 составляют 4200 х 1830 х 1700 мм при колёсной базе 2700 мм. Chery позиционирует его как внедорожник с блочным дизайном, высокой линией капота, широкими крыльями, вертикальными ходовыми огнями и задними фонарями, образующими букву "i".

Внешне серийный автомобиль полностью повторяет концепт. На презентации салон был скрыт за тёмными панелями, позже стало известно, что эта был не полноценный автомобиль, а концепт без салона и системы подвески. Теперь же впервые показали внутреннюю часть машины.

Автобиль получил руль с немного срезанными верхней и нижней частями, а также кнопками и селектор коробки передач. Также видны кнопки на дверных ручках, который отвечают за открытие дверей, и беспроводная зарядка для смартфона. Управление климат-контролем осуществляется через дополнительную сенсорную панель, расположенную перед передним пассажиром. Вероятно, то же самое можно делать и с основного экрана диагональю около 15 дюймов.

iCar 03 будет оснащён двумя электромоторами, которые по мощности будут соответствовать 2,5-литровому турбомотору. iCar 03 EV появится на китайском рынке в четвёртом квартале этого года. Запас хода автомобиля при полностью заряженном аккумуляторе будет составлять более 500 км. А позже ожидается выход версии с запасом хода 1000 км. В оснащение войдет система iCar Smart Cabin с более чем 20 датчиками и 10 режимами движения. iCar 03 предложит автопилот уровня L2+, при котором руки с руля убирать нельзя.

Производство стартует в октябре, а цена составит чуть более 20 тыс. долларов.