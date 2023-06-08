Volvo представил компактный электрический кроссовер EX30

Шведский концерн Volvo официально представил свой новый электромобиль - EX30. Машину называют кроссовером, но это скорее хетчбэк, дополнительную высоту которому прибавляет встроенная в пол тяговая батарея, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

EX30 - самый компактный автомобиль в модельной линейке Volvo. Его длина составляет всего 4233 мм, однако колесная база в 2650 мм гарантирует простор в салоне.

При этом EX30 стал и самым динамичным Volvo в истории бренда. Топовая версия оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 428 л.с. и полным приводом. С нуля до 100 км/ч такой автомобиль разгоняется всего за 3,6 секунды. Как и у большинства современных Volvo, его максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.



Базовые версии получат лишь задний электромотор, но и его мощность составляет 272 л.с. С самой слабой батареей он сможет набирать 100 км/ч за 5,7 секунды.

Батарей на выбор предлагается две. В базовой версии это блок из бюджетных железо-фосфатных литиевых аккумуляторов емкостью 49 киловатт-часов. В остальных модификациях литиевая батарея состоит из никель-марганец-кобальтовых элементов питания и вмещает уже 64 киловатт-часа.



На примере EX30 легко оценить разницу в измерении запаса хода по разным методикам. Так, самой дальнобойной является версия с топовой батареей и задним приводом. Американская методика EPA обещает 442 километра на одном заряде. Европейская методика WLTP для той же машины дает уже 480 километров запаса хода. Наконец, в Китае по местной методике CLTC насчитали 590 километров.

Начальная стоимость EX30 в Европе составила $36 тыс. Заказы на автомобиль уже принимаются. Позже он появится в Северной Америке и ряде других стран.



Концерн Volvo, как и марка Smart, принадлежат китайскому автопроизводителю Geely. Ранее Autonews.ru писал о кроссовере Smart #3, характеристики которого почти совпадают с Volvo EX30.





