Tesla Model 3 стала дешевле Toyota Camry

Корректировка цепочки поставок аккумуляторов Tesla привела к тому, что все автомобили Model 3 имеют право на федеральные льготы США, которые, наряду с другими скидками, могут снизить цену до уровня меньше, чем у Toyota Camry, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Администрация Байдена во вторник подтвердила, что все автомобили Tesla Model 3 теперь имеют право на получение потребительских налоговых льгот в размере 7500 долларов после того, как две из трех версий имели право на половину льгот.

В апреле вступили в силу новые правила использования аккумуляторов, которые снизили скидку ну Model 3 Standard Range Rear Wheel Drive и Long Range All-Wheel Drive до 3750 долларов. Tesla на прошлой неделе на своем сайте заявила, что все версии Model 3 снова имеют право на полную скидку 7500 долларов. Правительство подтвердило изменение на своем веб-сайте fueleconomy.gov.

Стоимость Model 3 начинается с 40 240 долларов, а цена может упасть до 25 240 долларов, когда вступят в силу федеральные налоговые льготы в размере 7 500 долларов и еще 7 500 долларов из налоговой льготы в Калифорнии. Стоимость Toyota Camry составляет от 26 320 долларов.

Аналитики говорят, что Tesla изменила свою цепочку поставок аккумуляторов, чтобы удовлетворить требования как к минералам, так и к компонентам аккумуляторов для федеральной субсидии.

Аналитики предполагают, что Tesla, возможно, отказалась от CATL в пользу Panasonic или LG Energy Solution для американской Model 3.