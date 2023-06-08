Так выглядит самый дешевый Ford Mondeo 2023

Ford Mondeo больше не производится ни в США, ни в Европе, но в Китае эта модель по-прежнему присутствует. Даже больше: в Китае скоро поступит в продажу удешевленная версия Mondeo - с мотором объемом 1,5 л (на данный момент все версии оснащаются двигателем объемом 2,0 л). Этот автомобиль и показан на фото ниже, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Версий - две: гибридная и обычная. В обоих случаях используется турбомотор, мощность 188 и 190 л.с. соответственно. И хотя официальных данных расхода нет, гибрид будет гораздо экономичнее. Но и дороже.

Габариты Ford Mondeo составляют 4935 х 1875 х 1500 мм, колесная база - 2945 мм: нынешний Mondeo крупнее Toyota Camry и по габаритам примерно соответствует новейшему седану Honda Accord 11 поколения, который совсем недавно поступил в продажу в Китае.

За 2,0-литровый Ford Mondeo в Китае просят от 22,5 до 30,5 тыс. долларов, версии с мотором 1,5 должны быть чуть дешевле.