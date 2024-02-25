Toyota перевела гоночный пикап Hilux на биотопливо

Toyota показала гоночный суперпикап GR IMT Hilux EVO T1U на биотопливе. Заводское гоночное подразделение Toyota Gazoo Racing представило новый вариант ралли-рейдового пикапа Toyota Hilux, который примет участие в марафоне "Дакар" 2024 года. На старт в Саудовской Аравии выйдут сразу пять автомобилей, которые в канун очередной гонки претерпели ряд обновлений. Изменения коснулись как дизайна машины, так и её технической составляющей. Главной новинкой стал перевод двигателя на инновационное биотопливо. Машина получила название Toyota GR IMT Hilux EVO T1U, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Пикап весит 2010 килограммов и оснащается бензиновым двигателем от Toyota Land Cruiser 300 GR в сочетании с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev. Гоночный 3,5-литровый турбомотор V6 выдаёт 360 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента, что ниже, чем у предшественника, но это нужно для соответствия актуальным техническим требованиям.

В сезоне-2024 пикап будет заправляться новым биотопливом, которое было разработано для команды испанским нефтегазовым концерном Repsol. Полноприводный прототип имеет блокировки дифференциалов на каждой из осей и межосевую блокировку, керамическое сцепление и подвеску на двойных поперечных рычагах с ходом 35 сантиметров.

Пикап также стал на 100 миллиметров шире, получил более эффективный кондиционер салона и переработанную систему охлаждения двигателя, которая обеспечивает улучшенное охлаждение агрегатов в условиях гонки по пустыне. Кузовные панели Toyota GR IMT Hilux EVO T1U выполнены из углепластика, 17-дюймовые колёса Evo Course обуты в шины BF Goodrich с внешним диаметром 37 дюймов. Перед дебютом на "Дакаре" новый пикап проехал почти 30 000 километров на тестах.

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