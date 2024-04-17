В Азербайджане увеличится использование электромобилей

В Кабинете министров под руководством премьер-министра Али Асадова состоялось заседание по реализации мер, вытекающих из распоряжения Президента Азербайджана от 7 марта 2024 года "О стимулировании использования транспортных средств с электрическим двигателем".

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Открывая заседание, премьер-министр проинформировал о мерах, вытекающих из распоряжения, ходе их выполнения и предстоящих задачах. С докладами выступили министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и заместитель министра энергетики Самир Велиев.

На заседании были обсуждены вопросы расширения сферы применения транспортных средств с электродвигателями и зарядных пунктов, создания необходимой инфраструктуры в этой сфере, совершенствования нормативных правовых актов с целью привлечения к этим работам субъектов предпринимательства и другие необходимые вопросы.

По итогам заседания были даны поручения соответствующим структурам с учетом выдвинутых предложений.

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