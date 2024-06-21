В Азербайджане устанавливаются штрафы для водителей малых электромобилей

Устанавливаются штрафы для лиц, управляющих малыми электромобилями.

Как сообщает в пятницу Day.Az, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, ответственность за нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими малыми электромобилями, за которое будет взыскиваться штраф в размере сорока манатов, предусматривается в следующих случаях:

338.4-1.1. за движение по другим полосам, кроме правосторонней полосы движения на автомобильных дорогах общего пользования, не считающихся автомагистралями;

338.4-1.2. при наличии велосипедной дорожки следование по расположенной рядом с ней дороге;

338.4-1.3. за нарушение требований дорожных знаков или требований разметки проезжей части;

338.4-1.4. несоблюдение знаков светофора или регулятора;

338.4-1.5. за управление транспортным средством без удержания руля;

338.4-1.6. за использование неисправного транспортного средства;

338.4-1.7. за создание препятствий для движения пешеходов;

338.4-1.8. за пассажирские перевозки;

338.4-1.9. за неуступление дороги транспортным средствам, обладающим правом преимущественного проезда.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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