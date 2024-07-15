Легендарный Prado был представлен в Грузии!

Анонсированная в августе прошлого года модель Land Cruiser 250 нового поколения была представлена любителям Prado с 10 по 13 июня. Церемония презентации в Грузии была отмечена интересными мероприятиями и тест-драйвами.

На мероприятии, состоявшемся в отеле" Kutaisi Inn", участникам была предоставлена обширная информация об обновлённом внешнем виде модели Land Cruiser 250, верности традиционному духу, о ряде новшеств, таких как" Multi-Terrain Select"," Crawl Control", механизме отсоединения стабилизатора, улучшенных ходовых и рулевых характеристиках, уникальном комфорте как на дороге, так и в условиях бездорожья.

Медиа-группа, представляющая Азербайджан, присоединилась к мероприятию 11 июня, а также приняла участие в тест-драйве, который состоялся 12 июня.

Автомобиль, сумевший с первого взгляда привлечь внимание медиагруппы, удивил всех умением сочетать в себе традиции Prado и современные элементы.

"Toyota Caucasus" организовала для участников маршрут тест-драйва, который проходил через курорт Муаши и озеро Кульбаки и заканчивался в пещерах Прометея, поскольку считалось, что самый лучший способ продемонстрировать навыки бездорожья новой модели - это испытать её именно в этих местах.

Во время тест-драйва участники почувствовали как Prado стал ещё мощнее, увидев, какие преимущества новая модель имеет по сравнению с предыдущими моделями. Они на собственном опыте испытали адаптацию автомобиля к различным сценариям вождения с помощью системы "Multi-Terrain Select", поддержание стабильной скорости на подъёмах и спусках с помощью системы "Crawl Control", ощутили комфорт, обеспечиваемый автомобилем в любых условиях, и управление, которое будет удобным и доступным для каждого.

Более подробную информацию о продаже, комплектации и цене Toyota Land Cruiser 250 в Азербайджане можно получить у официальных дилеров Toyota в Азербайджане.