В Азербайджане начнется производство электробусов

В этом году планируется запуск производства электрических автобусов китайской компанией BYD на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, необходимая инфраструктура для производства уже создана, а в ближайшие дни планируется начать работы по установке производственной линии.

"Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 29 миллионов манатов", - отметил он.

Ранее мы сообщали, сколько современных автобусов обслуживают пассажиров в Азербайджане.