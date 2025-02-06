В Азербайджане начнется производство электробусов
В этом году планируется запуск производства электрических автобусов китайской компанией BYD на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов на сегодняшней пресс-конференции.
По его словам, необходимая инфраструктура для производства уже создана, а в ближайшие дни планируется начать работы по установке производственной линии.
"Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 29 миллионов манатов", - отметил он.
Ранее мы сообщали, сколько современных автобусов обслуживают пассажиров в Азербайджане.
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