https://news.day.az/autonews/1839724.html Мужчина собрал машину-трансформер для пустынного ралли - ВИДЕО Мужчина с Reddit собрал собственную машину-трансформер для пустынного ралли. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Мужчина собрал машину-трансформер для пустынного ралли - ВИДЕО
Мужчина с Reddit собрал собственную машину-трансформер для пустынного ралли.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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