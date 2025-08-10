https://news.day.az/azerinews/1773238.html Prezident İlham Əliyev və Zelenski Rusiyanın SOCAR-ın Ukraynadakı neft bazasına zərbələr endirilməsini pisləyib Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 10-da Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.
Prezident İlham Əliyev və Zelenski Rusiyanın SOCAR-ın Ukraynadakı neft bazasına zərbələr endirilməsini pisləyib
Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 10-da Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, telefon danışığı zamanı tərəflər, xüsusilə, Ukrayna ərazisində Azərbaycanın SOCAR şirkətinə məxsus neft anbarına və ölkəmizə aid digər obyektlərə, həmçinin Azərbaycan qazını Ukraynaya nəql edən qaz kompressor stansiyasına Rusiya tərəfindən məqsədyönlü şəkildə hava zərbələrinin endirilməsini pisləyib, bunun Azərbaycan ilə Ukrayna arasında energetika sahəsində əməkdaşlığın dayandırılmasına heç bir halda səbəb olmayacağına əminliklərini vurğulayıblar.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре