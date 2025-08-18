Tramp Ağ Evdə Zelenskini qarşılayıb

ABŞ prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskini qarşılayıb.

Day.Az-in məlumatına görə, bu barədə Ağ evin mətbuat xidməti bildirib.

Xəbər yenilənəcək