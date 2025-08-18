https://news.day.az/azerinews/1774795.html Tramp Ağ Evdə Zelenskini qarşılayıb - VİDEO ABŞ prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskini qarşılayıb. Day.Az-in məlumatına görə, bu barədə Ağ evin mətbuat xidməti bildirib. Xəbər yenilənəcək
ABŞ prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskini qarşılayıb.
Day.Az-in məlumatına görə, bu barədə Ağ evin mətbuat xidməti bildirib.
Xəbər yenilənəcək
