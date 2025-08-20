Leyla Abdullayeva Fransanın Bakıdakı yeni səfirini təbrik edib

Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva Sofi Laqutu Fransanın Azərbaycandakı yeni səfiri postuna təyin olunması münasibətilə təbrik edib.

Day.Az xəbər verir ki, L.Abdullayeva bu barədə "X" hesabında paylaşım edib.

"Hörmətli həmkarım, sizi səmimi təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, bizim birgə səylərimiz Azərbaycan və Fransa arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafına töhfə verəcək", -d eyə diplomat qeyd edib.