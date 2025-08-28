https://news.day.az/azerinews/1776664.html “Qarabağ”ın rəqibləri bu saatda bəlli olacaq UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində "Qarabağ"ın rəqibləri bu gün məlum olacaq. Day.Az Metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, püşkatma mərasimi avqustun 28-də Monakoda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq. Bu mərhələdə Ağdam təmsilçisinin 8 rəqibi olacaq.
