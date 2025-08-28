“Qarabağ”ın rəqibləri bu saatda bəlli olacaq

UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində "Qarabağ"ın rəqibləri bu gün məlum olacaq.

Day.Az Metbuat.az-a istinadən xəbər verir ki, püşkatma mərasimi avqustun 28-də Monakoda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq.

Bu mərhələdə Ağdam təmsilçisinin 8 rəqibi olacaq. Komanda matçların 4-nü doğma meydanda, 4-nü isə səfərdə oynayacaq.

Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ümumilikdə 36 komanda mübarizə aparacaq.