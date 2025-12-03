https://news.day.az/azerinews/1799458.html "Evdə Tək"in aktyorlarını təsirli görüntüləri - VİDEO "Evde Tək" ("Home Alone") filminin aktyor heyətini onların 1990-cı ildəki gənc halları ilə bir araya gətirən süni intellekt tərəfindən hazırlanmış video sosial şəbəkələrdə böyük maraq doğurub.
"Evdə Tək"in aktyorlarını təsirli görüntüləri - VİDEO
"Evde Tək" ("Home Alone") filminin aktyor heyətini onların 1990-cı ildəki gənc halları ilə bir araya gətirən süni intellekt tərəfindən hazırlanmış video sosial şəbəkələrdə böyük maraq doğurub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kadrlarda hazırkı aktyorların öz gənc versiyaları ilə qarşılıqlı şəkildə "görüşməsi", hətta onları simvolik şəkildə qucaqlaması izləyiciləri duyğulandırıb.
Video yayımlandıqdan qısa müddət sonra sürətlə viral olub. Süni intellektlə hazırlanan bu qısa video bir daha göstərdi ki, "Evde Tək" filmi nəsillər boyunca öz təsirini və sevilməsini qoruyub saxlayır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре