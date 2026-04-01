Раскрыт главный враг крепкого сна

Профессор Альфредо Родригес Муньос заявил, что в современном мире у людей существенно ухудшилось качество ночного отдыха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, в интервью для издания Hola он раскрыл главного врага крепкого сна.

"Стресс, пожалуй, является главным врагом современного сна. Он поддерживает организм в состоянии повышенной готовности, повышая уровень кортизола, ускоряя мыслительный процесс и затрудняя расслабление", - пояснил Муньос. По его словам, в результате человек попадает в порочный круг: стресс ухудшает сон, а плохой сон делает организм более уязвимым к стрессу.

Как добавил специалист, к ночному отдыху необходимо готовиться на протяжении всего дня, хотя многие люди считают, что можно просто взять и заснуть. "Организм должен получить правильные сигналы в течение дня. Если мы ложимся спать перевозбужденными и с беспокойными мыслями, то вряд ли сможем заснуть", - заключил он.