"Ювентус" нацелился на полузащитника "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" заинтересован в 24-летнем опорном полузащитнике "Манчестер Юнайтед" и сборной Уругвая Мануэле Угарте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, информацией об этом поделился La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, спортивный директор туринского клуба Марко Оттолини посетит товарищеский матч уругвайской национальной команды с Алжиром (31 марта), чтобы понаблюдать за Угарте.

Полузащитник играет за манкунианцев с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Угарте принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.