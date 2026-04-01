В части одного из районов Баку не будет света

В некоторых районах Сабунчинского района Баку возникнут перебои с подачей электроэнергии.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ОАО "Азеришыг".

Сообщается, что 1 апреля на территории Сабунчинского районного управления энергоснабжения и сбыта будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим с 10:00 до 14:00 подача электроэнергии будет ограничена в поселке Сабунчи, на части улицы Эльшана Мехдиева, а также на 1-м, 2-м и 3-м поворотах "Шехер шоссеси".

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.