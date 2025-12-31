Qışda nə yeyək ki, xəstələnməyək?
Qış aylarında soyuq hava və virusların artması ilə əlaqədar xəstələnmə halları çoxalır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu dövrdə immuniteti gücləndirən qidaların qəbulu sağlamlığı qorumaqda mühüm rol oynayır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, dietoloqların sözlərinə görə, qış mövsümündə C vitamini ilə zəngin meyvə və tərəvəzlərə üstünlük verilməlidir. Portağal, mandarin, limon, kivi kimi meyvələr orqanizmin müqavimətini artırır. Sarımsaq və soğan isə təbii antibakterial təsiri ilə infeksiyalara qarşı qoruyucu rol oynayır.
Mütəxəssislər isti yeməklərin, xüsusilə şorbaların qışda daha faydalı olduğunu qeyd edirlər. Toyuq şorbası və ev yeməkləri həm bədəni isidir, həm də immun sistemi dəstəkləyir. Bundan əlavə, qatıq və kefir kimi süd məhsulları bağırsaq florasını gücləndirərək xəstəlik riskini azaldır.
Ekspertlər qoz, badam, fındıq kimi çərəzlərin, eləcə də balıq və yumurtanın qış aylarında daha çox istehlak edilməsini tövsiyə edirlər. Onların fikrincə, düzgün qidalanma ilə yanaşı, kifayət qədər su içmək və sağlam həyat tərzi sürmək qış mövsümünü xəstəliksiz keçirməyə kömək edir.
